Neymar visita concentração da Seleção antes da estreia na Copa América

O atacante do Al-Hilal publicou várias fotos em sua conta no Instagram, nas quais apareceu conversando com companheiros de Seleção como Vinícius Júnior, Marquinhos e Raphinha, com a mensagem: "Dia de treinamento".

Rodrygo também elogiou Neymar e deixou claro que a camisa 10 que irá vestir na Copa América ainda pertence à ex-estrela de Barcelona e Paris Saint-Germain.

"A camisa é dele. Eu só estou substituindo por um momento. A gente está esperando de volta", disse o atacante do Real Madrid.

Neymar, de 32 anos, passou por cirurgia em novembro do ano passado depois de uma lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo durante duelo contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória da Celeste por 2 a 0, em Montevidéu.

