Líder da extrema-direita britânica provoca indignação ao declarar que Ocidente provocou guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro Rishi Sunak afirmou que as declarações do líder da ultradireita são "completamente falsas e apenas favorecem Putin".

"Nós provocamos a guerra", declarou Farage em uma entrevista à BBC na sexta-feira, antes de acrescentar, no entanto, que "é claro que é culpa" do presidente russo, Vladimir Putin.

O líder do partido de extrema-direita britânico 'Reform UK', Nigel Farage, foi muito criticado neste sábado (22), depois de afirmar que os países ocidentais "provocaram" a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estas afirmações são "perigosas para a segurança do Reino Unido e seus aliados, que contam conosco, e apenas reforçam Putin", reiterou o líder conservador.

Farage fez os comentários a menos de duas semanas das eleições legislativas britânicas de 4 de julho. O 'Reform UK' está bem posicionado nas pesquisas e pode ficar na segunda posição, atrás dos trabalhistas e à frente dos conservadores, partido que está no poder há 14 anos.

O líder do 'Reform UK', um ex-eurodeputado que teve um papel importante na campanha do Brexit em 2016, afirmou à BBC que desde 2014 previa no Parlamento Europeu que aconteceria uma guerra na Ucrânia.