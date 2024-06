Geórgia e República Tcheca empatam (1-1) no Grupo F da Euro

A seleção da República Tcheca empatou em 1 a 1 com a Geórgia neste sábado (22), em Hamburgo, pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa.

Com este resultado, georgianos e tchecos se mantêm com chances de classificação para as oitavas de final como terceiros colocados da chave, no momento liderada por Turquia e Portugal.

