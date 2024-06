Explosão de carro-bomba deixa 3 mortos na Colômbia, entre eles um policial (oficial)

A explosão de um carro-bomba na sexta-feira deixou três mortos, entre eles um policial, e pelo menos oito feridos em uma região da Colômbia onde opera o grupo dissidente das Farc Estado-Maior Central (EMC), informaram as autoridades neste sábado (22).

"Houve o acionamento de uma carga explosiva situada em um veículo particular, o que causou a morte do policial Santiago Moreno Ríos junto com uma comerciante e um homem", assinalou o Ministério da Defesa em seu perfil na rede social X.

