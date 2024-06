Wall Street fecha com resultados mistos, Nvidia segue em queda

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (21), com a Nvidia continuando a cair enquanto os operadores tentavam consolidar os ganhos de um recente aumento nas ações de tecnologia.

A Nvidia, que no início desta semana superou brevemente a Microsoft para se tornar a empresa mais valiosa do mundo em bolsa, viu o preço de suas ações cair pelo segundo dia consecutivo, terminando a jornada com uma queda de 3,2%.

No entanto, nem todas as notícias foram ruins para as empresas americanas: o McDonald's fechou com alta de 2,2% e a Nike terminou o dia com uma alta de 1,7%.

