UE aprova que negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia comecem na próxima semana

A União Europeia (UE) aprovou formalmente nesta sexta-feira, 21, que negociações para adesão da Ucrânia e da Moldávia ao bloco tenham início na próxima semana. A Bélgica, que atualmente ocupa a presidência da UE, disse que os 27 países do bloco concordaram em estabelecer um cronograma de negociações.

"(O aval) abre o caminho para o lançamento das negociações na terça-feira, dia 25 de junho, em Luxemburgo", afirmou a presidência belga. As negociações serão iniciadas por meio de duas conferências intergovernamentais.

Após avaliação positiva da Comissão Europeia, braço executivo do bloco, líderes da UE já tinham dado o sinal verde no ano passado para o início das negociações com ambos os países. A eventual adesão, no entanto, poderá demorar muitos anos.