Trump supera Biden em arrecadação de fundos para campanha presidencial em maio

A campanha de Donald Trump superou os números de arrecadação de fundos da campanha do presidente dos EUA, Joe Biden, por mais de US$ 60 milhões no mês de maio, segundo registros federais. A explosão de arrecadação foi provocada pela condenação judicial de Trump.

A campanha de Trump e o Comitê Republicano Nacional declararam que conseguiram arrecadar US$ 141 milhões em maio, incluindo dezenas de milhões de dólares doados após Trump ser condenado por 34 crimes. O bilionário Timothy Mellon doou US$ 50 milhões. Ao todo, a campanha de Trump conta com US$ 170 milhões em caixa.

Já a campanha de Biden juntou US$ 85 milhões em maio, totalizando US$ 212 milhões em caixa no fim do mês. O montante não inclui US$ 40 milhões levantados recentemente, nem US$ 20 milhões doados pelo ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.