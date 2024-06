Sócio do ex-presidente Juan Orlando Hernández é capturado em Honduras a pedido dos EUA

Um sócio do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, declarado culpado por narcotráfico em um tribunal de Nova York, foi capturado após um pedido de extradição pelos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (21) o ministro da Segurança, Gustavo Sánchez.

Mario José Cálix, de 42 anos, conhecido como "Cubeta", ex-vice-prefeito do município noroeste de Gracias e que "faz parte da estrutura criminosa do ex-presidente", foi detido no departamento de Olancho (leste), anunciou o ministro em uma coletiva de imprensa.

"O acusado está sendo transferido para a capital, onde nas próximas horas será apresentado à autoridade judicial que ordenou sua captura", explicou.