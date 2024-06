Sinner vence Struff e vai às semifinais do ATP 500 de Halle

O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, derrotou nesta sexta-feira (21) o alemão Jan-Lennard Struff (41º) em três sets (6-2, 6-7 e 7-6) e se classificou para as semifinais do torneio ATP 500 de Halle.

Struff obteve 18 aces e salvou 16 dos 18 break points, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

"Foi um jogo muito difícil", disse Sinner. "Tive chances no segundo, tive chances no terceiro, mas não consegui aproveitar. Eu apenas tento aceitar esse tipo de desafio", acrescentou.