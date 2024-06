Rússia critica proibição dos EUA ao software antivírus Kaspersky

O Kremlin criticou, nesta sexta-feira (21), a decisão dos Estados Unidos de proibir o uso no seu território do software antivírus da empresa russa de cibersegurança Kaspersky, o que provoca uma "concorrência desleal" com as empresas americanas.

Os comentários foram feitos um dia depois de Washington dizer que representava um "risco para a segurança nacional".

"A Kaspersky Lab é uma empresa muito competitiva internacionalmente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ainda acrescentou que esse "é um método favorito de concorrência desleal por parte dos Estados Unidos".