Rússia afirma que neutralizou 114 drones ucranianos durante a noite

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (21) que neutralizou 114 drones ucranianos durante a noite, direcionados principalmente contra a região de Krasnodar, no sul do país, onde uma pessoa morreu, segundo as autoridades locais.

Os sistemas de defesa antiaérea russos interceptaram e destruíram 70 drones sobre a Crimeia anexada, 43 drones sobre a região de Krasnodar e um drone sobre a região de Volgogrado, informou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

O Exército russo também destruiu seis drones navais ucranianos ao noroeste do Mar Negro, segundo o ministério.