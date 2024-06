Promissor Arda Güler e veterano CR7 duelam no jogo Turquia-Portugal

Vinte anos separam a nova promessa do Real Madrid Arda Güler (de 19 anos) de Cristiano Ronaldo (de 39), ex-astro do time merengue, os jogadores de maior destaque das suas seleções antes do duelo deste sábado (22) às 13h00 (horário de Brasília) entre Turquia e Portugal, um grande duelo do Grupo F com a vaga nas oitavas de final em jogo.

O embate acontecerá no estádio do Borussia Dortmund, conhecido em toda a Europa pela impressionante 'Muralha Amarela' que será tingida de vermelho com o fervor da torcida turca, uma das mais apaixonadas do torneio.

Com seus cantos e assobios, os torcedores turcos tentarão desestabilizar a seleção portuguesa, que já passou por momentos difíceis na vitória sobre a República Tcheca (2-1).