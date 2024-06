Petróleo recua diante da força do dólar

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (21), afetados pela força do dólar e pelo enfraquecimento da atividade na zona do euro, após os fortes ganhos registrados durante a semana, enquanto os investidores monitoram o risco geopolítico no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, caiu 0,54%, para 85,24 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, que é usado pela primeira vez como contrato de referência, perdeu 0,68%, sendo negociado a 80,73 dólares.