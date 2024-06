Número de mortos por chuvas no sul da China sobe para 38

Algumas áreas sofreram "enchentes que ocorrem uma vez por século. São as maiores desde o início dos registros históricos", disse a CCTV.

As tempestades causaram deslizamentos de terra e inundações durante a semana, destruindo milhares de casas e estradas e causando danos estimados em bilhões de yuans, informou a emissora estatal CCTV.

O número de mortos devido às fortes chuvas e enchentes na província de Cantão, no sul da China, aumentou para 38 nesta sexta-feira (21), informou a imprensa estatal.

Na quinta-feira, as autoridades haviam informado nove mortes, mas este número subiu drasticamente para 38 no meio da tarde desta sexta-feira.

"Devido à gravidade do desastre, as buscas e resgates de pessoas bloqueadas são difíceis e demoradas", destacou a CCTV. Mais de 55 mil pessoas foram afetadas, acrescentou.

As chuvas torrenciais no sul ocorreram enquanto grande parte do norte enfrentava temperaturas elevadas acima de 35ºC nesta semana.