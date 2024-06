Norris lidera primeiros treinos livres do GP da Espanha de F1

O piloto britânico da McLaren Lando Norris fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira (21) no circuito Barcelona-Catalunha, em Montmeló.

A sessão da manhã foi marcada pelo equilíbrio, com nove pilotos separados por uma diferença de menos de um segundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Norris fez a melhor volta com o tempo de 1:14-228, apenas 24 milésimos mais rápido que o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen com sua Red Bull.