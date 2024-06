Mortos pela chuva sobem para 27 na América Central

Várias comunidades estão sem comunicação devido à inundação de rios no sul de Honduras, perto da fronteira com El Salvador, observou um jornalista da AFP.

Na Nicarágua, até o momento, não foram registradas vítimas das chuvas, embora as autoridades tenham relatado rios inundados, casas inundadas e estradas danificadas.

De acordo com o ministro salvadorenho do Meio Ambiente, Fernando López, as chuvas continuarão até sábado e são resultado da baixa pressão sobre o Oceano Pacífico e da influência indireta da tempestade tropical Alberto, que na quinta-feira foi rebaixada para uma depressão e deixou quatro pessoas mortas no México.

