Milei critica socialismo e Sánchez em visita que irrita governo espanhol

Em nenhuma das ocasiões Milei foi recebido pelo rei Felipe VI ou se encontrou com Sánchez.

O presidente argentino, Javier Milei, criticou o socialismo e o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, ao receber, nesta sexta-feira (21), uma condecoração da presidente direitista da comunidade de Madri, que causou irritação no Executivo de esquerda.

Na visita desta sexta-feira, além de receber um prêmio de um centro de pensamento neoliberal, Milei também se encontrou com Isabel Díaz Ayuso, uma figura ascendente da ala mais dura da direita espanhola, que o condecorou com uma medalha de honra.

Em seu discurso de agradecimento, Milei aproveitou para proferir uma mensagem contra o socialismo, afirmando que se trata de um sistema que gera "pobreza" e "está baseado na inveja, no ódio, no ressentimento, e no trato desigual diante da lei".

Ayuso agradeceu a visita de Milei e afirmou que "a nação Argentina está ressurgindo com força" graças a medidas "que soam como ar fresco em todo o continente americano, mas também na Europa".