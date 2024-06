México, em dívida com a torcida, estreia contra uma ofensiva Jamaica na Copa América

O México, que ainda não convenceu, terá a oportunidade de calar as críticas ao estrear neste sábado na Copa América contra a Jamaica, seleção de pouco currículo, mas disposta a complicar a vida dos adversários.

Dada a sua proximidade geográfica e a importante comunidade mexicana residente nos Estados Unidos, 'El Tri' quase será o dono da casa neste duelo marcado para as 20h locais (22h de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas, com capacidade para 72.000 torcedores.

As duas seleções, convidadas pela Concacaf para o torneio de seleções mais antigo do mundo, compõem o Grupo B, que também conta com Equador e Venezuela.