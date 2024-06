Itália sufoca com sua primeira onda de calor no verão

As autoridades italianas instalaram árvores em vasos nesta sexta-feira (21) e moradores e turistas se refrescavam nas fontes da cidade para enfrentar a primeira onda de calor do verão no país, com temperaturas de até 40º.

O Ministério da Saúde deixou várias cidades em alerta vermelho, incluindo Roma e Palermo (Sicília) e o serviço meteorológico oficial da Força Aérea confirmou que a temperatura chegou aos 40°C em algumas regiões do país.

O site meteorológico Il Meteo observou a presença de um anticiclone africano chamado Minos, em referência ao filho de Zeus na mitologia grega.