Incêndio florestal deixa 5 mortos e dezenas de feridos na Turquia

Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, 10 delas em estado grave, em um incêndio florestal que atingiu várias localidades do sudeste curdo de Turquia durante a noite, informou o ministro da Saúde.

"Cinco pessoas morreram e 44 ficaram feridas, 10 delas com gravidade", depois que as chamas devastaram duas áreas entre as cidades de Diyarbakir e Mardin, escreveu o ministro Fahrettin Koca na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande incêndio durante a noite.