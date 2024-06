Incêndio florestal deixa 12 mortos e dezenas de feridos na Turquia

Doze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um incêndio florestal que se propagou devido aos fortes ventos e atingiu povoados do sudeste da Turquia, matando, também, centenas de animais, informou nesta sexta-feira (21) o governo turco.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, informou que houve 12 mortos e 78 pessoas afetadas", entre elas 5 que estão em cuidados intensivos. No balanço anterior, ele havia dado conta de 11 mortos nessa zona rural, situada entre as cidades de Diyarbakir e Mardin, perto da fronteira com a Síria.

Segundo o ministro, as chamas foram controladas à noite, mas os "esforços de resfriamento" continuavam hoje nas terras queimadas. Um novo foco foi controlado na manhã de hoje perto do povoado de Ergani, na mesma região.