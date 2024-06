Freiras rebeldes espanholas rejeitam ultimato da Igreja católica

As irmãs clarissas no norte da Espanha que mantêm um conflito aberto há um mês com o Vaticano, confirmaram nesta sexta-feira (21), enquanto um ultimato de seus superiores estava sendo cumprido, sua decisão "irreversível" de abandonar a igreja, abrindo o caminho para serem excomungadas.

"Enviou-se um documento, via burofax" à arquidiocese de Burgos no qual "fazemos saber nosso unânime e irreversível posição" de abandonar a Igreja, anunciaram em um comunicado as freiras do convento de Santa Clara de Belorado, na região de Castela e Leão.

Essa decisão é "fruto de madura, pensada e consciente reflexão", que foi "referendado por todas" as freiras, acrescentam no documento publicado pelas irmãs clarissas em sua conta no Instagram.