Foguetes, drones e defesa antiaérea: o arsenal do Hezbollah no Líbano

Seu chefe, Hassan Nasrallah, alertou na quarta-feira que "nenhum lugar" de Israel estaria a salvo dos mísseis do Hezbollah, se o governo israelense puser em prática seus planos de ofensiva contra o Líbano.

O grupo, armado e financiado pelo Irã, abriu uma frente no sul do Líbano em 8 de outubro, para apoiar o seu aliado, o movimento islamista palestino Hamas, em sua guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

O movimento libanês Hezbollah, contra quem Israel quer lançar uma ofensiva em grande escala, revela parte de seu arsenal à medida que as trocas de disparos com o Exército israelense se intensificam.

Desde a última guerra com Israel em 2006, o Hezbollah desenvolveu consideravelmente suas capacidades militares.

Quais são as capacidades reais do Hezbollah e quais armas pode usar em caso de uma guerra aberta?

O Exército israelense anunciou na terça-feira que haviam sido aprovados e validados "planos operacionais para uma ofensiva no Líbano" e o chanceler israelense, Israel Katz, ameaçou destruir o Hezbollah em uma "guerra total".

O analista militar Khalil Helou, general aposentado, explica que o movimento também dispõe de mísseis balísticos de precisão iranianos "Fateh-110", com um alcance de 300 km, e de mísseis "Zelzal-2".

O chefe do Hezbollah alertou que, em caso de guerra total, o que Israel pode aguardar "também no Mediterrâneo é muito importante".

Segundou Helou, o Hezbollah possui mísseis terra-mar russos Yakhont, com um alcance de 300 km, e de mísseis Silkworm, de fabricação chinesa, "muito precisos e extremamente rápidos".

- Defesa antiaérea -

Pela primeira vez, no início de junho, o Hezbollah anunciou que utilizou mísseis de defesa antiaérea contra aviões de combate israelenses.

"Nas últimas semanas, os aviões israelenses voaram à altura baixa para tentar detectar mísseis antiaéreos", afirmou Helou.

Mas, em sua opinião, a supremacia aérea israelense não está em questão.

O Hezbollah afirma que nos últimos meses derrubou vários aviões não tripulados israelenses Hermes 450 e 900.

- Combatentes -

Nasrallah assegurou que seu movimento "superou" o número de "100.000 combatentes".

Também afirmou que rechaçou ofertas de envio de combatentes de outros grupos pertencentes ao "eixo de resistência", que inclui grupos aliados do Irã, estimando que não necessitava de mais soldados.

- Túneis -

Segundo os especialistas, o movimento cavou túneis e trincheiras no sul do Líbano e na fronteira com a Síria.

De acordo com Helou, o Hezbollah "está pronto para uma guerra de desgaste, seguindo o mesmo modelo do Hamas, na qual os aviões israelenses não conseguirão alcançar seus líderes, já que eles estarão debaixo da terra.

