Flavio Briatore volta à F1 como conselheiro da Alpine

O italiano Flavio Briatore, ex-chefe das equipes Benetton e Renault nas décadas de 1990 e 2000, está de volta à Fórmula 1 como "conselheiro executivo" da Alpine, anunciou nesta sexta-feira (21) a escuderia francesa, que faz um início de temporada decepcionante.

"A Alpine F1 Team confirma que Flavio Briatore foi nomeado por Luca de Meo, PDG (presidente-geral), conselheiro executivo da divisão de Fórmula 1", anunciou o construtor em um comunicado às vésperas do Grande Prêmio da Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Briatore vai se concentrar principalmente nas atividades de alto nível da equipe, especialmente na procura de talentos de ponta e na análise do mercado de pilotos, no questionamento do projeto existente após a avaliação da estrutura atual e no aconselhamento sobre determinadas questões estratégicas no âmbito dos esportes", disse a Alpine.