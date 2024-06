Família pede mais de US$ 80 mil à Nasa por lixo espacial que atingiu sua casa nos EUA

Uma família americana está exigindo mais de 80.000 dólares (R$ 435 mil) da Nasa devido a um pequeno fragmento de lixo espacial que caiu do espaço e atravessou o teto de sua casa na Flórida, informou nesta sexta-feira (21) um escritório de advocacia.

O problema do lixo espacial tem crescido junto com o aumento do tráfego para o espaço, e a resposta da Nasa pode estabelecer um precedente sobre como futuras reclamações serão tratadas, disse o escritório de advocacia Cranfill Sumner em um comunicado.

Em 8 de março passado, um objeto de 700 gramas atingiu a casa de Alejandro Otero em Naples, Flórida, causando um buraco no telhado. Mais tarde, a Nasa confirmou que se tratava de um fragmento de uma plataforma de uma carga de baterias usadas que havia sido descartada da Estação Espacial Internacional como resíduo em 2021.