Família mais rica do Reino Unido é condenada por explorar empregados na Suíça

Prakash Hinduja, de 78 anos, e sua esposa Kamal, de 75, foram sentenciados a quatro anos e seis meses de prisão. Seu filho Ajay, de 56 anos, e a esposa deste, Namrata, de 50, receberam quatro anos, anunciou a presidente do tribunal de Genebra, Sabina Mascotto.

A família, originária da Índia, trazia empregados domésticos desse país e, segundo a acusação, confiscava seus passaportes na chegada à Suíça e pagava um salário "80% a 90% inferior" ao que corresponderia na Suíça, explica a decisão.

O procurador de Genebra, Yves Bertossa, acusou a família de gastar "mais dinheiro com o cachorro do que com os empregados domésticos".

Bertossa solicitou a detenção imediata de Ajay e Namrata, alegando risco de fuga, mas a presidente do tribunal negou o pedido, por considerar que todos os acusados, de nacionalidade suíça, têm vínculos profundos com o país alpino.