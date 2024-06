EUA enviam diplomata ao Brasil para discutir influência do Irã; Teerã reage

A presença de um enviado do governo dos Estados Unidos no Brasil para discutir com autoridades do governo Luiz Inácio Lula da Silva sobre sanções e atividades do Irã na região irritou Teerã. Diplomatas iranianos relataram nesta sexta-feira, dia 21, incômodo com a viagem ao País de Abram Paley, representante do Departamento de Estado, e questionaram os objetivos de seus encontros em Brasília.

Abram Paley exerce o cargo de enviado especial adjunto para o Irã. Antes, foi conselheiro da vice-presidente Kamala Harris sobre Oriente Médio. Ele é diplomata de carreira com larga experiência prévia no tema, tendo servido em embaixadas na Arábia Saudita, Israel e Iraque e trabalhado como diretor para Iêmen, no Conselho de Segurança Nacional.

Em viagem discreta, ele esteve em Brasília nesta semana e manteve contatos com autoridades federais. O próprio enviado especial relatou na terça-feira, dia 18, sobre a visita a Brasília, que surpreendeu as autoridades iranianas no País e motivou as reclamações contra um possível aumento de sanções e restrições comerciais.