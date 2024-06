'Espetáculo de dança': baleias encantam turistas e moradores no Rio de Janeiro

Uma baleia jubarte emerge com força do mar e faz uma espécie de pirueta, antes de voltar à superfície e afundar na água, uma "dança" que encanta turistas e moradores no litoral do Rio de Janeiro. Milhares desses animais se aproximam todos os anos da costa brasileira durante o inverno, em seu trajeto da Antártida até as águas quentes do estado da Bahia, onde eles se reproduzem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É como assistir a um grande espetáculo de dança. A fluidez e leveza de cada movimento das baleias é deslumbrante", descreve a médica Romina Fonseca, 49, a poucos metros de três exemplares, que nadam juntos.

Romina participa de uma expedição de observação de baleias, uma das primeiras realizadas no litoral de Niterói, região metropolitana do Rio. "O espetáculo é um privilégio gratificante", diz a médica. De um pequeno barco, o grupo tenta registrar com seus celulares os movimentos impressionantes desses mamíferos, que chegam a pesar 36 toneladas. As baleias jubarte estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25.000 quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar, explica Thiago Ferrari, da ONG Amigos da Jubarte, que organiza expedições em parceria com a prefeitura de Niterói.