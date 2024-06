Equador inicia construção de prisão de segurança máxima para 800 presos

O Equador iniciou, nesta sexta-feira (21), no sudoeste do país, a construção de uma prisão de segurança máxima para 800 presos, no marco de sua guerra contra o crime organizado, o que gerou protestos de moradores da área.

"Hoje marcamos um dos ritos mais importantes em nossa luta contra o terrorismo e as máfias que se entrincheiraram com impunidade em nosso país durante décadas", disse o presidente, Daniel Noboa, em um ato de inauguração da obra na localidade costeira de Santa Elena.

Nos arredores do prédio onde a prisão será construída, moradores protestaram em rechaço ao projeto.