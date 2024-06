Com duelo de artilheiros, Equador e Venezuela estreiam na Copa América-2024

Com um duelo entre seus maiores artilheiros - Enner Valencia e Salomón Rondón - Equador e Venezuela iniciam neste sábado (22) sua aventura na Copa América-2024, nos Estados Unidos, guiados pela filosofia de se concentrar em um jogo de cada vez.

A disputa pode ser a última entre as duas feras da área, ambos de 34 anos, no torneio de seleções mais antigo do mundo. Mas será a primeira do Grupo B, cuja jornada de abertura será concluída à noite com o duelo entre México e Jamaica, em Houston, no Texas.

Equatorianos e venezuelanos se enfrentam às 19h (horário de Brasília) no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, peso pesado do futebol americano, com capacidade para 68,5 mil espectadores.