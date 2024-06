Coalizão de esquerda na França propõe taxar grandes fortunas e superlucros

A coalizão de esquerda na França apresentou, nesta sexta-feira (21), a sua visão econômica do seu programa eleitoral baseado em uma "redistribuição da riqueza", que inclui impostos mais altos sobre as grandes fortunas e os superlucros das empresas.

Estes 30 bilhões de euros (32 bilhões de dólares ou 173,5 bilhões de reais) serviriam para financiar a revogação da impopular reforma da Previdência de Macron, o aumento na assistência à habitação social e o aumento salarial para os funcionários públicos, entre outras medidas.

Perante as críticas dos seus rivais eleitorais, o NFP apresentou um programa em que despesas públicas adicionais de cerca de 150 bilhões de euros (160 bilhões de dólares ou 868 bilhões de reais) até 2027 seriam compensadas por lucros equivalentes, graças ao aumento da tributação.

"A economia francesa não resistirá a tal choque fiscal e orçamental", reagiu a aliança centrista Juntos pela República do presidente francês, que chegou ao poder com um programa reformista e liberal, com o objetivo declarado de controlar as finanças públicas.