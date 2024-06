Chegou a hora de Vinícius Jr na seleção brasileira?

Tudo parece preparado para que Vinícius Jr comece a escrever sua história de herói com a 'amarelinha': sem Neymar e com o Brasil precisando urgentemente recuperar o prestígio, o atacante chega à Copa América dos Estados Unidos como o farol para iluminar a Seleção. Já consagrado no Real Madrid e sério candidato à Bola de Ouro, o atacante pode se tornar o grande destaque da Copa América, embora até o momento quase não tenha mostrado lampejos do seu potencial com a camisa do brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Perto de completar 24 anos, Vini é a peça mais brilhante do ataque do time convocado pelo técnico Dorival Júnior, que estreará na segunda-feira (24) nos Estados Unidos em uma competição oficial como o comandante da seleção pentacampeã mundial.

Ele também chega ao torneio com o título de melhor jogador da Liga dos Campeões 2023-24, no qual marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na final. "Com a ausência de Neymar, Vinicius é, neste momento, o único grande protagonista mundial da seleção", escreveu Tostão, campeão mundial com Pelé em 1970, no jornal Folha de S. Paulo. "O Brasil tem muitos excelentes jogadores em todas as posições, porém os fenômenos são decisivos para as conquistas", acrescentou.

Sem o camisa 10, que está na reta final da recuperação de uma grave lesão no joelho, o atacante do Real Madrid terá o desafio de liderar um ataque muito jovem - e que em breve será muito 'merengue' - para conquistar a primeira Copa América para o Brasil desde 2019. Ao seu lado estarão Rodrygo (de 23 anos), seu companheiro no Real Madrid, com quem também conquistou o campeonato espanhol, e a pérola Endrick (de 17 anos), pronto para vestir a camisa branca a partir de julho. Também estão presentes outros jovens como Gabriel Martinelli (23 anos) e Savinho (20), e jogadores mais experientes como Raphinha (27). O Brasil, que está no Grupo D, estreia contra a Costa Rica na segunda-feira em Inglewood, Los Angeles, depois enfrentará Paraguai (28 de junho) e Colômbia (2 de julho). - Manter o bom nível - "Vinícius Jr tem capacidade suficiente para encontrar caminhos que poucos encontram, acho que isso tem feito a diferença nestes últimos anos", disse Dorival Júnior em maio. O atacante fechou uma temporada dos sonhos no Real Madrid, com 24 gols e 11 assistências em 39 jogos, além de três títulos em sua bagagem.

Ele alcançou o sucesso num período em que se consolidou como o rosto global da luta contra o racismo, flagelo que sofreu diversas vezes nos estádios espanhóis. O treinador 'merengue', Carlo Ancelotti, também elogiou a sua brilhante evolução desde que chegou à Europa, há seis anos, sobretudo na definição, na versatilidade (agora também joga por dentro) e na tomada de decisões na parte final do campo. "Ele merece a Bola de Ouro, não tenho dúvidas", disse o italiano após vencer o Borussia Dortmund na final da Champions.