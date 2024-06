Catar diz que segue tentando aproximar posições entre Israel e Hamas

O governo do Catar afirmou nesta sexta-feira (21) que prossegue com os esforços de mediação com o objetivo de aproximar posições entre Israel e Hamas e conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses.

"Continuamos com nossos esforços sem interrupção nos últimos dias", assegurou o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, durante uma coletiva de imprensa conjunta em Madri com o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares.

"Houve várias reuniões com a direção do Hamas para tentar resolver as diferenças entre as duas partes e chegar a um acordo que traduza em um cessar-fogo e na liberação dos reféns" israelenses sequestrados em 7 de outubro pelo movimento islamista palestino e, desde então, mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, continuou.