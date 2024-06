Cais temporário dos EUA em Gaza sofre com sequência de reveses

Por esse cais foram transportadas mais de 4.100 toneladas de ajuda humanitária até a Faixa de Gaza com um custo de 230 milhões de dólares (1,25 bilhão de reais), bem longe do "aumento considerável" das entregas prometido pelo presidente americano, Joe Biden.

"O cais de Gaza, infelizmente, não representa mais que uma distração extremamente cara do que é verdadeiramente necessário, mas também legalmente requerido", considerou Michelle Strucke, diretora de Assuntos Humanitários do grupo de especialistas CSIS em Washington.

Segundo ela, isso implica em "acesso seguro e sem obstáculos para que as organizações humanitárias proporcionem ajuda a uma população que sofre níveis históricos de privações".

Os Estados Unidos e outros países também efetuaram o lançamento a partir do ar de rações de alimentos, mas esses, junto com as entregas através do cais, "nunca tiveram a intenção de substituir o acesso à escala e à sustentabilidade através dos pontos de passagem terrestres", estimou Michelle Strucke.