'Brasil se escreve com S!' A outra campanha da Seleção na Copa América dos Estados Unidos

Na Copa América dos Estados Unidos, a Seleção Brasileira não está apenas focada em recuperar seu prestígio. A equipe Canarinho também iniciou uma cruzada para que os estrangeiros, especialmente os anglófonos, tirem o "z" de seu nome. Porque "Brasil se escreve com S"!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou na quinta-feira (20) a campanha "This is Brasil" (Isso é Brasil), com o propósito de que a palavra "Brazil", como é escrita principalmente em inglês, seja coisa do passado.

Um vídeo divulgado nas redes sociais afirma que o 'Z' é "rígido, quadrado, sem graça", enquanto o 'S' de Brasil, a grafia do nome do país em português e espanhol, está cheio de "curvas, de vida".