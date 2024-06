Brasil apresenta sua nova cara no Grupo D da Copa América

Com a Colômbia à espreita, a Seleção Brasileira apresentará sua nova cara no Grupo D da Copa América nos Estados Unidos, chave que ainda conta com o Paraguai em má fase e a Costa Rica em formação. Sem o lesionado Neymar, os pentacampeões do mundo pretendem encerrar as dúvidas sobre sua capacidade atual na partida contra os costarriquenhos na próxima segunda-feira (24), em Inglewood, Califórnia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No mesmo dia, colombianos e paraguaios abrem o Grupo D em Houston (Texas).

As seleções que terminarem em primeiro e segundo lugar avançam para as quartas de final contra os classificados do Grupo C, formado por Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. 1. Brasil em recuperação A competição continental cria o cenário para que o Brasil recupere seu poderio após um 2023 desastroso, no qual terminou em sexto lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. "Aqui na seleção é um novo ciclo, uma nova identidade que a gente está tentando criar", afirmou o zagueiro Marquinhos, que fez parte do elenco vencedor da Copa América de 2019, a nona conquista da competição pelo Brasil, o último título do país no torneio de seleções mais antigo do mundo.

No cargo desde janeiro, Dorival Júnior comanda uma equipe renovada que enfrenta os desfalques médicos de Neymar e do goleiro Ederson, bem como as ausências técnicas de Casemiro, Richarlison e Gabriel Jesus. O trunfo do treinador são os três jovens que a partir da próxima temporada europeia vão liderar o ataque do Real Madrid juntamente com o francês Kylian Mbappé: Vinicius Júnior (23 anos), Rodrygo (23) e Endrick (17). Vini Jr se apresenta como um dos principais candidatos à Bola de Ouro e é destaque de um elenco que mostrou sinais de recuperação com o novo técnico: nas vitórias sobre Inglaterra (1 a 0) e México (3 a 2), e nos empates contra Espanha (3 a 3) e Estados Unidos (1 a 1). Simultaneamente, sofre para evitar gols e lamenta a falta de armadores e laterais confiáveis. 2. A ameaça colombiana A Colômbia chega ao torneio com uma invencibilidade de 23 jogos, incluindo 18 vitórias, oito delas nas últimas partidas. Sem perder desde fevereiro de 2022 (1 a 0 contra a Argentina), os colombianos estão animados com a ideia de faturar o segundo título na competição (o país venceu a Copa América em casa em 2001).

"Estamos sonhando com isso", afirmou o capitão James Rodríguez. O camisa '10', de 32 anos, continua sendo a figura de liderança apesar de seus recorrentes problemas físicos, um fardo que o técnico argentino Néstor Lorenzo tem conseguido enfrentar desde que foi contratado em junho de 2022. Rodríguez também conta com o apoio do ponta Luis Díaz, estrela do Liverpool, e de outros jogadores renomados como Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré e Jhon Arias, que colocaram a Colômbia em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas.