Bombardeios israelenses em Gaza e disparos na fronteira com o Líbano aumentam receios de escalada regional

O Exército israelense bombardeou, nesta sexta-feira (21), a Faixa de Gaza e manteve a troca de disparos com o movimento pró-Irã Hezbollah na fronteira com o Líbano, em meio a temores de propagação em larga escala do conflito na região.

As forças israelenses bombardearam o território palestino durante a madrugada, especialmente a cidade de Rafah, no sul, onde se encontra grande parte da população, e também vários setores no norte e centro do enclave, como o campo de refugiados de Nuseirat e arredores de Deir al Balah.

O conflito, que eclodiu após o ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, provocou um aumento da violência na fronteira entre Israel e o Líbano, onde se intensificaram os confrontos entre o Exército israelense e os combatentes do Hezbollah.