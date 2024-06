Artista urbano Obey, indignado com uso de obra por extrema direita francesa

Famoso pelo icônico cartaz de campanha do ex-presidente dos EUA Barack Obama com a inscrição "Hope", o artista de rua americano Shepard Fairey, também conhecido como Obey, ficou indignado ao ver uma de suas obras no gabinete do líder do partido de extrema direita francês Reagrupamento Nacional (RN).

"É um absurdo", disse à AFP o artista de 54 anos, que milita contra o racismo, em prol da defesa do meio ambiente e denuncia o imperialismo. Suas criações já correram o mundo e aparecem estampadas em camisetas, cartazes e adesivos.

Shepard Failey viu, em vídeo postado nas redes sociais no dia 13 de junho, uma serigrafia de sua obra, "Mariana" (símbolo da República Francesa), pendurada no gabinete de Jordan Bardella, presidente do RN e candidato do partido a primeiro-ministro nas eleições legislativas francesas que serão realizadas em 30 de junho e 7 de julho.