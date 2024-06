Acusado de planejar ato violento contra 'alvos judeus' é detido em Paris

O jovem foi indiciado por associação criminosa com vistas a preparar delitos contra a pessoa e de aquisição e posse de armas relacionada com uma empresa terrorista, detalhou a fonte judicial, confirmando uma informação adiantada pela emissora BFMTV.

Um jovem de 19 anos foi indiciado e colocado em prisão preventiva nesta sexta-feira (21), junto com outro menor já processado, por supostamente "planejar cometer um ato violento dirigido, entre outros, contra alvos judeus", informou uma fonte judicial.

Ambos os suspeitos mantinham contato pelas redes sociais e são acusados de "planejar cometer um ato violento dirigido, entre outros, contra alvos judeus", detalhou a mesma fonte sem dar mais detalhes.

"As investigações, que vão continuar no âmbito da investigação judicial" aberta pela Promotoria Nacional Antiterrorista (Pnat), "terão por objeto esclarecer a natureza do projeto", acrescentou.

Este caso acontece em um contexto de comoção na França pelo estupro coletivo de uma menina judia de 12 anos em Courbevoie, cidade a noroeste de Paris.