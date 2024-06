Washington considera 'muito preocupante' ameaça russa de fornecer armas à Coreia do Norte

Os Estados Unidos consideraram como "muito preocupante" a declaração do presidente russo, Vladimir Putin, de que a Rússia não descarta o envio de armas à Coreia do Norte.

"É muito preocupante. Poderia desestabilizar à península coreana, potencialmente, dependendo do tipo de armas, e poderia violar as resoluções do Conselho de Segurança que a própria Rússia apoiou", declarou, nesta quinta-feira (20), o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

