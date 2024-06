Vogue convida 500 celebridades para festa de luxo na Praça Vendôme em Paris

A revista Vogue convidou cerca de 500 celebridades da moda e do esporte para uma festa de luxo neste domingo na Praça Vendôme, em Paris, onde os estilistas franceses mais conhecidos apresentarão suas coleções.

O Vogue World é um dos grandes eventos do ano do mundo da moda, e nesta ocasião coincide com a Semana da Alta Costura, que começa na segunda-feira, e com os preparativos para os Jogos Olímpicos, com abertura em 26 de julho.

- O conceito -

"Será ao ar livre e uma mistura de desfiles de moda, espetáculos, performances e algumas surpresas", antecipou à AFP a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, em fevereiro, durante uma conferência de imprensa em Paris. A data não foi escolhida ao acaso, já que 23 de junho é o Dia Mundial do Desporto e do Atleta Olímpico.