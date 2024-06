Vinte e seis hotéis processam o Airbnb na França por 'concorrência desleal'

Vinte e seis hotéis franceses, apoiados pela Umih, associação patronal do setor, processam a plataforma Airbnb, à qual pedem 9,2 milhões de euros (53,48 milhões de reais na cotação atual) por "concorrência desleal", anunciou nesta quinta-feira seu advogado.

A denúncia foi feita ao Tribunal do Comércio de Lisieux, no noroeste da França, que em 20 de junho notificou a Airbnb Irlanda em Dublin, onde fica a sede europeia do grupo, indicou Jonathan Bellaïche, advogado dos hotéis. A audiência foi marcada para 6 de setembro.

Os 26 hotéis ficam em pontos diferentes da França e são tanto independentes como afiliados a grandes grupos como Ibis, Best Western e Kyriad, segundo a lista divulgada pela Umih.