UE visa o setor de gás liquefeito em novo pacote de sanções contra a Rússia

As novas medidas, que devem ser adotadas formalmente na segunda-feira (24), pretendem frear ainda mais o esforço de guerra do presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia.

Também "privará a Rússia de mais receitas energéticas e combaterá a frota fantasma de Putin e sua rede bancária no exterior", acrescentou Von der Leyen.

As medidas incluem a proibição do transbordo de gás natural liquefeito (GNL) na União Europeia, segundo o documento que lista as sanções, do qual a AFP obteve uma cópia.

Os portos europeus são importantes para a Rússia, pois o Velho Continente oferece uma rota importante para as exportações de GNL procedentes dos portos do Ártico para os mercados asiáticos durante o inverno.