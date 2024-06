"Sigo achando que não há seleção melhor do que a Espanha", diz técnico De la Fuente

"Não temos que perder a cabeça, no mata-mata os jogos são decididos nos detalhes. Era um dia para marcar mais gols, mas temos que continuar trabalhando da mesma forma. Não há ninguém melhor que nós, temos que continuar trabalhando com essa convicção", disse o treinador durante uma entrevista coletiva.

"Continuo achando que não existe melhor seleção do que a Espanha", garantiu nesta quinta-feira (20) o técnico de 'La Roja', Luis de la Fuente, depois de ter assegurado a classificação para as oitavas de final da Eurocopa-2024 com uma vitória por 1 a 0 sobre a Itália, numa partida em que sua seleção mostrou um ótimo futebol.

Poucos minutos antes, o treinador italiano, Luciano Spalletti, atribuiu a sua superioridade à melhor condição física dos espanhóis.

De la Fuente não partilha da opinião do seu colega: "O futebol é físico, técnico e tático. Acho que em todos os aspectos do futebol fomos superiores. A Itália foi minimizada pelos acertos e virtudes da Espanha. Temos a oportunidade de continuar melhorando, mas com os pés no chão".

O técnico, que substituiu Luis Enrique após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar nos pênaltis contra o Marrocos, classificou o duelo contra a Itália como "o melhor" dos 17 em que comandou a Espanha.