Sérvia arranca empate no fim contra Eslovênia (1-1) pela 2ª rodada da Euro

Com um gol nos acréscimos, a Sérvia conquistou um empate heroico contra a Eslovênia (1-1) nesta quinta-feira (20) em Munique, pela segunda rodada do Grupo C da Euro-2024, resultado que a mantém viva no torneio.

A Eslovênia abriu o placar no segundo tempo com um gol do atacante Zan Karnicnik (69'), até que no último lance da partida, Luka Jovic desviou para a rede um escanteio (90'+5) garantindo um ponto e deixando em aberto para as duas seleções a classificação para as oitavas de final antes da última rodada.

