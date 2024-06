Seis migrantes morrem em embarcação resgatada por cruzeiro perto das Canárias

Inicialmente, 68 sobreviventes foram embarcados no cruzeiro "Insignia", um navio de cruzeiro que dá a volta ao mundo, mas uma pessoa morreu a bordo, elevando a seis o balanço de mortos na tentativa do grupo de chegar à Europa, informou o Salvamento Marítimo.

A embarcação foi avistada na tarde de quarta-feira a 440 milhas (815 km) ao sul da ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol perto do noroeste da África, quando predominavam "condições meteorológicas ruins na área", assinalou o Salvamento Marítimo em um comunicado enviado à AFP.

Os migrantes resgatados foram "levados a bordo para receber assistência médica e comida, bebida, roupas e um lugar seguro para descansar", disse à AFP um porta-voz da Oceania Cruises, informando que o Insignia deveria chegar a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na manhã de sexta-feira.

Segundo os dados do Ministério do Interior, desde o início do ano 18.977 migrantes chegaram às Ilhas Canárias por via marítima em 290 embarcações, contra 5.914 que chegaram em 126 barcos no mesmo período do ano passado.

Em 2023, quase 40 mil migrantes chegaram ao arquipélago próximo à costa do norte da África, contra 15.600 em 2022, superando o recorde que datava de 2006.

A Espanha é uma das três grandes portas de entrada europeias para a imigração, ao lado de Itália e Grécia.

A rota migratória do Atlântico é particularmente perigosa devido às fortes correntes, mas também pelas embarcações precárias que frequentemente estão sobrecarregadas e sem o equipamento necessário para as viagens em alto-mar.

Apesar dos problemas, a rota ganhou popularidade porque é menos vigiada que as rotas do Mar Mediterrâneo.