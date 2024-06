Salomón Rondón chega em alta à Copa América com a Venezuela

Salomón Rondón chega à Copa América dos Estados Unidos-2024 em um momento muito especial. Aos 34 anos, o homem-gol da seleção venezuelana parece viver uma segunda juventude.

O atacante encara este torneio com a 'Vinotinto' após uma brilhante fase no futebol mexicano pelo Pachuca, com 10 gols marcados em 21 jogos na LigaMX, um oásis para ele após sua polêmica saída do argentino River Plate.

Ele também liderou 'los Tuzos' na conquista da Copa dos Campeões da Concacaf com nove gols em sete jogos disputados. Comemorou com dois hat-tricks nessa campanha, marcou dois de seus gols na vitória do time mexicano por 3 a 0 na final contra o Columbus Crew da MLS e foi eleito o melhor jogador da competição. Demolidor.