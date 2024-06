Rússia e Vietnã reforçam laços durante visita de Putin a Hanói

"A Rússia atribui grande importância ao fortalecimento das relações com o Vietnã", afirmou Putin, que se reuniu com os principais líderes vietnamitas.

O presidente russo, Vladimir Putin, se comprometeu nesta quinta-feira (20) a fortalecer as relações bilaterais com o Vietnã, durante a segunda etapa de seu giro asiático que busca contrapor as tentativas das potências ocidentais de isolar Moscou devido à invasão à Ucrânia.

Hanói também expressou o desejo de "impulsionar a cooperação em defesa e segurança" com Moscou, enfatizou o presidente vietnamita, To Lam.

- Diplomacia flexível -

O presidente russo foi recebido com honras formais no palácio presidencial de Hanói, incluindo salvas de canhão e militares em posição de saudação.

Bandeirinhas russas enfeitaram as ruas do centro histórico da capital vietnamita, onde um forte esquema de segurança mantinha a ordem e tentava gerenciar o habitual tráfego caótico.

Mais tarde, Putin se encontrou com o primeiro-ministro Pham Minh Chinh e com o secretário-geral do partido comunista, Nguyen Phu Trong, considerado a figura mais influente do regime. Trong, de 80 anos, estudou na União Soviética na década de 1980.

O presidente russo também prestou homenagem colocando uma coroa de flores no mausoléu de Ho Chi Minh, considerado o pai da independência do Vietnã, que começou a estabelecer laços com a Rússia desde a década de 1920.

A visita de Putin ao Vietnã, país que se absteve de votar nas Nações Unidas contra a invasão da Ucrânia, poderia irritar os parceiros ocidentais de Hanói, especialmente os Estados Unidos, que consideram o país asiático, com sua população de 100 milhões, estratégico para a manufatura e a produção de semicondutores, entre outros setores.

No ano passado, tanto o presidente chinês, Xi Jinping, quanto o presidente dos EUA, Joe Biden, visitaram o Vietnã, já que o país tenta manter uma distância equilibrada entre as duas superpotências rivais, seguindo os preceitos flexíveis de sua "diplomacia do bambu", que combina prudência e pragmatismo.