Presidente eleita do México anuncia novos ministros apostando na continuidade

A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, nomeou, nesta quinta-feira (20), os titulares da chancelaria e da Secretaria (ministério) da Economia, que terão como principal função o relacionamento com os Estados Unidos, maior parceiro comercial do país.

O novo chanceler será Juan Ramón de la Fuente, que antes ocupava o posto de representante do México para as Nações Unidas, e que, de 2007 a 2013, foi reitor da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), uma das principais da América Latina.

Na Secretaria da Economia, encarregada da revisão do tratado de livre comércio T-MEC com os Estados Unidos e o Canadá até 2026, a presidente eleita decidiu nomear Marcelo Ebrard, que foi chanceler no governo de Andrés Manuel López Obrador e que disputou a vaga para concorrer às eleições presidenciais pela situação de esquerda contra a própria Sheinbaum.