Petróleo se mantém firme, favorecido por demanda renovada nos EUA

As cotações do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira (20), impulsionadas pelo aumento da demanda nos Estados Unidos de produtos refinados e uma piora do contexto geopolítico.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e com vencimento em agosto, subiu 0,75% e fechou a 85,71 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para entrega em julho, avançou 0,73%, para 82,17 dólares.

O WTI fechou positivo em sete sessões em um intervalo de oito dias. Nesta quinta, alcançou seu nível mais alto desde o fim de abril, assim como o Brent.